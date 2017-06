Mercato: Inter-Juventus, che bagarre per Gagliardini

Roberto Gagliardini è il nome caldo per il centrocampo di Inter e Juventus. E' duello bianconerazzurro per il 22enne dell'Atalanta, autore a sorpresa di un grande inizio di stagione. Negli scorsi giorni l'Inter ha pigiato decisamente sull'acceleratore e attende solo l'ok definitivo di Zhang Jindong per portare un'offerta all'Atalanta: il giocatore piace a Pioli e la mediana è il reparto scelto per rinforzare la squadra a gennaio. Si tratterebbe di un prestito oneroso, per rispettare i parametri del Financial Fair Play, molto alto con diritto condizionato di riscatto che può trasformarsi in obbligo per una cifra complessiva di circa 25 milioni. Ma la Juventus, saputo dell'accelerata nerazzurra, ha ripreso contatti con l'Atalanta: nei prossimi giorni la dirigenza bianconera potrebbe anche incontrare quella bergamasca (con cui ha ottimi rapporti, vedi anche l'affare Caldara) per mettere nero su bianco già in vista del mercato di gennaio.



Per entrambe sullo sfondo rimane sempre Luiz Gustavo. Il centrocampista del Werder Brema costava 30 milioni ma non vuole rinnovare il contratto in scadenza 2018 e ora il cartellino si aggira sui 15 milioni: anche in questo caso si tratterebbe sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.



Il Napoli, intanto, cerca di blindare Ghoulam cercato da Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Il terzino algerino dovrebbe presto rinnovare con raddoppio d'ingaggio, passerebbe a due milioni di euro a stagione bonus compresi. De Laurentiis duella con i bavaresi anche su Serge Gnabry, esterno tedesco del Werder Brema che costa 8 milioni di euro.