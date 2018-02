Mercato, Infantino studia la rivoluzione: via la finestra invernale

Possibile rivoluzione per il calciomercato. In un'intervista all'Equipe, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha chiarito che vorrebbe eliminare la finestra invernale (quella di gennaio) limitando i trasferimenti soltanto al periodo estivo. Su questo ultimo fronte il numero 1 della federazione ha espresso a Espn apprezzamento per la scelta della Premier League di fissare la chiusura del mercato prima dell'inizio del campionato: "Ha più senso iniziare la stagione conoscendo già i tuoi calciatori".



Non è finita qui perchè nel piano dell'ex presidente Uefa (11 punti che dovrebbero essere discussi al Consiglio Fifa il prossimo 28 febbraio) c'è anche anche un tetto al numero dei calciatori tesserabili e dei prestiti: secondo Marca 'nel mirino' sarebbe finita l'Udinese con 103 giocatori sotto contratto nei vari tornei.



Inoltre Infantino avrebbe intenzione di mettere una soglia per quanto riguarda le commissioni per agenti e intermediari (avrebbero destato preoccupazione i 400 milioni da loro guadagnati rispetto ai 5,1 miliardi di costo complessivo del mercato) e introdurre il tetto salariale per i calciatori, da calcolare in base agli incassi dei club. Il tutto avrebbe lo scopo di "garantire l'integrità del mondo del calcio con maggiore trasparenza e più equilibrio competitivo".