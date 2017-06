Mercato, in Inghilterra: "Arsenal, Allegri ha detto sì"

Italia, Inghilterra o Spagna? Il futuro di Massimiliano Allegri sembra di fronte a questi tre bivi, che hanno le fattezze della riconferma alla Juventus o dell'avventura all'Arsenal o al Barcellona.



Il Daily Star ha già la risposta: il tecnico bianconero allenerà i Gunners. "Allegri ha già un accordo con la dirigenza dell'Arsenal: se Wenger sceglierà di non rinnovare, sarà lui il successore del francese a Londra" si legge sul quotidiano inglese che poi racconta come i contatti tra Gunners e livornese risalgano alla fine dell'anno scorso ma solo ora sono vicini a concretizzarsi.



Wenger, 67 anni, dovrebbe decidere entro fine mese e, a quel punto, anche il futuro di Allegri sarà delineato. Ma in Inghilterra si divertono già ad immaginare la lista della spesa, che comincerebbe da Milinkovic-Savic della Lazio e da un suo attuale giocatore, Daniele Rugani.

