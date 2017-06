Mercato, il Psg è stato vicino a strappare Neymar al Barcellona

Ora che Neymar ha rinnovato fino al 2021 con il Barcellona, l'Equipe svela un retroscena sulle trattative che avrebbero portato il brasiliano vicinissimo al trasferimento estivo al Paris Saint Germain. Una volta deciso che Zlatan Ibrahimovic non avrebbe più fatto parte della squadra, la dirigenza francese era partita alla ricerca di un nome di altissimo livello che sostituisse lo svedese.



Ovviamente il primo nome della lista era quello di Lionel Messi ma, nonostante l'incontro in Argentina tra il padre dell'argentino e Nasser al-Khelaifi (proprietario del Psg), il club ha subito capito che la Pulce mai avrebbe lasciato il Barça. Si è poi pensato a Cristiano Ronaldo ma sia l'età (31 anni) sia la cifra richiesta dal Real Madrid non andavano incontro alle esigenze dei parigini.



Così si è arrivati a Neymar, con un piano ben preciso: al-Khelaifi era determinato a pagare la clausola al Barcellona (190 milioni di euro) e ad offrire sino 40 milioni di euro netti al brasiliano per cinque stagioni. Ci sono stati anche due incontri tra emissari del Psg e Neymar - uno a San Paolo e uno a Ibiza - ma alla fine O' Ney ha scelto di restare blaugrana e quello che sarebbe stato il colpo del mercato estivo è rimasto solo un sogno.