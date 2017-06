Mercato, il nome nuovo del Napoli è Ighalo

All'interno di Ask Mercato, il consueto appuntamento del martedì - alle 14:30 su Premium Sport HD - il nostro Claudio Raimondi ha fatto il punto su tutte le trattative delle big del nostro campionato in vista della sessione di gennaio.



INTER

I nerazzurri aspettano l'appuntamento contro il Torino per prendere una decisione ma, tranne miracoli, il destino di de Boer è segnato. Si pensa soprattutto a un traghettatore italiano, i nomi sono Guidolin, Mandorlini e Pioli. Più defilato il portoghese Marco Silva



NAPOLI

A gennaio gli azzurri cercheranno un'alternativa a Milik, per aspettare il suo ritorno con più calma. Pavoletti rimane il nome più caldo, ma Preziosi per ora tiene duro. Rispunta l'idea di uno scambio Gabbiadini-Kalinic, che piace molto a Sarri. Il nome nuovo è Odion Ighalo, attaccante del Watford di Pozzo (che ha un bel rapporto con De Laurentiis), 27enne nigeriano. Gabbiadini vicino al rinnovo - anche se non è una priorità - ma poi potrebbe essere ceduto in Inghilterra, West Ham e Everton in pole



ROMA

A gennaio potrebbe cedere Rudiger al Chelsea, un affare che era già andato vicino alla conclusione prima dell'infortunio del difensore. I 35 milioni richiesti sarebbero utilizzati per il mercato di gennaio in entrata



MILAN

Badelj e Baselli sono richieste di Montella. Piace anche Pellegrini del Sassuolo sul quale la Roma ha un diritto di riacquisto: potrebbe essere fatta un'opezione alla Bertolacci.



JUVENTUS

Thiago Silva è una situazione da monitorare, prende corpo. Si cercherà un terzino, tra i nomi anche Vrsaljko, Darmian e De Sciglio (che però il Milan vuole tenere). Occhio a Kean, ci saranno osservatori dell'Arsenal a vederlo.