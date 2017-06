Mercato, il Milan torna in pista per Kolasinac

L'intrigo Sead Kolasinac, che a giugno va in scadenza di contratto, non ha ancora un epilogo definitivo. Il giocatore, seguito a lungo dal Milan, sembrava destinato all'Arsenal ma il padre del terzino dello Schalke 04 ha voluto chiarire la posizione del figlio: "La prossima settimana prenderemo una decisione definitiva, sul tavolo abbiamo offerte da rossoneri e Gunners".



Il bosniaco con passaporto tedesco a gennaio era già entrato nel mirino di Juventus ed Everton, qualche settimana fa Fassone e Mirabelli gli avevano offerto un quadriennale da circa 2,5 milioni di euro all'anno trovando il parere positivo del ragazzo ma poi sembrava esserci stato il sorpasso dell'Arsenal. Ma, prima di parlare di giochi fatti, meglio aspettare ancora sette giorni.