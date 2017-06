Mercato: il Chelsea di Conte è pronto a fare follie per arrivare a Verratti

Il nostro esperto di mercato Claudio Riamondi ha fatto il punto sulle trattative più calde in vista della sessione di gennaio. La notizia del giorno riguarda il Chelsea di Antonio Conte: l'ex allenatore della Juventus è infatti pronto a fare follie per arrivare a Marco Verratti. Un giocatore con queste caratteristiche manca ai Blues e per questo la società inglese potrebbe arrivare a formulare un'offerta intorno ai 50-60 milioni inserendo anche Fabregas per abbassare la parte cash. La partenza di Verratti favorirebbe la permanenza di Matuidi, seguito dalla Juventus. Il procuratore del centrocampista francese è Mino Raiola ma al momento non manca la tensione fra l'agente e la Juventus sul fronte Keane: Raiola vorrebbe strappare il giovane ai bianconeri e portarlo via per garantirgli più spazio. I campioni d'Italia hanno messo nel mirino poi Tolisso, apprezzato però dall'Inter.



Inserimento dei nerazzurri anche sul fronte Badelj, monitorato con grande attenzione dal Milan di Montella. Il centrocampista croato rappresenta la seconda scelta del club di Corso Vittorio Emanuele per il centrocampo alle spalle del centrocampista della Lazio Biglia. Il contratto dell'argentino non è stato ancora rinnovato e Pioli vorrebbe ritrovare il mediano allenato in biancoceleste. Sulla sponda giallorossa della Capitale potrebbe arrivare il Papu Gomez: la Roma sarebbe una soluzione percorribile se l'atalantino deciderà di lasciare Bergamo.