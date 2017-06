Mercato: il Chelsea cede, Oscar verso la Cina per oltre 70 milioni di euro

Il Chelsea sta volando in Premier League ma è noto a tutti che Antonio Conte a gennaio vorrebbe intervenire pesantemente sul mercato.



Ma, nonostante le finanze di Abramovich, in casa Chelsea si pensa anche a vendere prima di investire e in Inghilterra sono sicuri che il primo a essere sacrificato sarà Oscar. Anzi, il Daily Mail scrive che il centrocampista brasiliano è vicinissimo ad essere ceduto in Cina, allo Shanghai SIPG, per 52 milioni di sterline, cioè poco più di 70 milioni di euro.



A gennaio, quindi, Oscar dovrebbe ritrovare il suo vecchio tecnico Villas-Boas, mentre Conte (interessato soprattutto a un centrocampista, tra i nomi anche Brozovic e Tolisso) potrà avere i suoi rinforzi.