Mercato, Fellaini "pizzicato" di notte nell'hotel del Psg...

Il momento della fuga

Clamoroso a Bruxelles. Come riportato dall'Equipe Marouane Fellaini, centrocampista del Manchester United attualmente infortunato, è stato sorpreso ieri sera all’uscita di un hotel dove alloggiano giocatori, staff tecnico e dirigenza del Paris Saint-Germain, che stasera sfida l'Anderlecht in Champions League.

Una vicenda che assume i contorni del giallo, soprattutto perché il giocatore dello United è stato smascherato dai giornalisti presenti nonostante avesse fatto di tutto per non essere riconosciuto indossando un grosso cappello per tentare di nascondere l'inconfondibile chioma.

Un particolare che suggerisce che il giocatore e il club francese volevano che l'incontro rimanesse assolutamente segreto e a conferma di ciò c'è anche il comportamento di Fellaini, che appena si è accorto di essere stato riconosciuto, si è subito precipitato in macchina per andarsene più velocemente possibile, sfuggendo alle domande dei giornalisti che lo avevano circondato.

Josè Mourinho non sarà contento...