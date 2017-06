Mercato: Draxler rompe con il Wolfsburg, occasione anche per le italiane

E' stato il grande sogno della Juventus nell'estate del 2015, il famoso trequartista che Massimiliano Allegri avrebbe voluto per virare definitivamente sull'amato 4-3-1-2. Ma Julian Draxler, un anno e mezzo fa, preferì rimanere in Bundesliga scegliendo il Wolfsburg dopo l'esperienza nello Schalke 04 (e i bianconeri virarono su Hernanes). Una scelta che non ha premiato il tedesco, già dopo l'Europeo francese il giocatore aveva detto di voler cambiare aria confermando la rottura con l'ambiente.



La situazione non è migliorata in questi mesi tanto che il Wolfsburg non l'ha convocato per il big match contro il Bayern Monaco, si può considerare fuori rosa, e ha confermato che a gennaio partirà. Una situazione di mercato che può diventare un'occasione per tante squadre italiane: Draxler non ha ancora fatto il salto di qualità definitivo ma ha 23 anni, conta già 27 presenze nella nazionale tedesca e non può essere venduto a cifre folli (come i 75 chiesti in estate) vista la situazione.



Ma, se sarà serie A, molto probabilmente non sarà Juventus, ormai già tranquilla con Pjanic e Pjaca. Gli eventuali club italiani interessati dovranno vedersela con Arsenal e Paris Saint Germain, che in Germania indicano come le squadre più accreditate per acquistare il trequartista tedesco, valutato 35-38 milioni di euro.