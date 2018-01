Mercato di gennaio al via, saranno 29 giorni di fuoco

Affari low cost, opportunità imperdibili ma anche tanti, tantissimi flop. La storia lo insegna, il mercato di gennaio può essere un'arma a doppio taglio. Poco meno di un mese, ventinove giorni - quest'anno dal 3 al 31 gennaio - per provare a rimediare a quanto si è sbagliato in estate, per rinforzare le squadre e cercare cambi di passo decisivi.

A volte le cose riescono: prendete Nainggolan. Il belga è arrivato in giallorosso nel gennaio di quattro anni fa per sostituire l'infortunato Strootman; la Roma bruciò la concorrenza della Juventus e ora quel colpo di riparazione lo vorrebbe volentieri metà Europa. I bianconeri, però, possono consolarsi ripensando al '98: Edgar Davids arrivò da Milano come una vera e propria scommessa dopo un deludente anno e mezzo in rossonero. A Torino vinse tre scudetti e due Supercoppe giocando due finali di Champions e ora la sua stella brilla anche all'interno dello Stadium. Nell'inverno 2004 Stankovic passò dalla Lazio all'Inter e sei anni dopo fu uno dei protagonisti del Triplete, mentre l'ex nerazzurro Balotelli nel 2013 cambiò lato di Milano. Arrivò in un Milan orfano di Ibra e Thiago Silva e trascinò la squadra fino ai preliminari di Champions. Dodici gol in tredici partite, un solo punto in meno nel girone di ritorno rispetto alla Juve campione d'Italia. E poi il super bomber Cavani. Undici anni fa il Palermo lo strappò al Danubio per 5 milioni. Ora vale almeno dieci volte tanto.

Fin qui gli affari. Ma poi gennaio regala anche qualche sorpresa spiacevole. Ne sa qualcosa il Milan, che nel 99/2000 si aggiudicò Jose Mari per 40 miliardi di lire per vedergli segnare soltanto un gol. Poco meno spese la Juventus un anno prima per Esnaider: acquistato dall'Espanyol, non segnò neppure una rete quell'anno, ne fece due in tre stagioni e fu dimenticato. Fabio Junior sbarcò a Roma come "er fenomeno", l'erede di Romario e Ronaldo, e ora non se lo ricorda quasi nessuno. Cassano nel 2006 andò al Real, Eto'o tre anni fa alla Sampdoria ed Hernanes fu il primo regalo di Natale che Thohir fece alla sua nuova Inter.

Insomma, tra top e flop a gennaio si rischia molto e la fretta spesso non porta bene. Ventinove giorni di fuoco, poi dal primo febbraio parlerà il campo. Non resta che incrociare le dita.