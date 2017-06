Mercato, Di Campli: "Orsolini è della Juventus"

Informalmente, lo aveva già confidato ai nostri microfoni durante Domenica Premium, ora ci pensa anche il suo agente a confermare il tutto: "Riccardo Orsolini è un giocatore della Juventus". Donato di Campli ha certificato il passaggio dell'ala dell'Ascoli ai bianconeri di Torino, a partire dalla prossima estate: "Mercoledì sarà a Torino e giovedì farà le visite mediche. Rimarrà agli ordini di Aglietti sino a fino a stagione".



Una grande occasione per il ragazzo di Ascoli che il 24 gennaio compirà 20 anni, un esborso importante anche per la Juventus che, tra quota fissa e bonus, spenderà tra i 9 e i 10 milioni di euro per il suo cartellino.