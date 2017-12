Mercato, derby Milan-Inter per Jankto

Derby all'orizzonte per Jakub Jankto. Il centrocampista dell'Udinese già la scorsa estate era finito nel mirino del Milan che però non era riuscito a chiudere l'operazione negli ultimi giorni di mercato. I rossoneri potrebbero tentare un nuovo assalto al 21enne, autore di una doppietta lunedì sera a Crotone, a gennaio.



Il club di via Aldo Rossi dovra però superare la concorrenza dell'Inter. Secondo Tuttosport i nerazzurri si starebbero già muovendo per creare un canale diplomatico con la famiglia Pozzo e avrebbero già avviato il discorso con l'agente Beppe Riso per pianficare l'affare nella sessione di gennaio.



Su Jankto sarebbe forte l'interesse anche di Chelsea e Arsenal: potrebbe dunque scatenarsi un'asta per la 'gioia' dell'Udinese. I friulani hanno acquistato il ceco per 8 milioni di euro nel 2014 e potrebbero rivenderlo addirittura al triplo.