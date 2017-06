Mercato: De Rossi rifiuta l'interessamento della Juventus

Andrea Pirlo è spesso portato ad esempio di affare perfetto dalla dirigenza della Juventus, cioè un giocatore d'esperienza con ancora un paio di stagioni ad alto livello nelle gambe e arrivato a cartellino libero. Un po' quello che è successo anche per Dani Alves e potrebbe succedere con Thiago Silva del Psg. Anche per questo motivo, i bianconeri hanno pensato a Daniele De Rossi come possibile acquisto estivo, visto che il centrocampista giallorosso è in scadenza di contratto a giugno 2016.



Qualche settimana fa, scrive la Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe sottoposto l'idea al procuratore di De Rossi, che però avrebbe declinato l'offerta. Le vie del mercato sono infinite - vedi Higuain -, eppure è davvero difficile pensare a "Capitan Futuro" in maglia juventina. Però i senatori bianconeri, che con De Rossi da anni condividono battaglie e avventure in Nazionale, spingono e da qui a otto mesi, tutto potrebbe succedere. Al momento, però, le ipotesi più probabili sono quelle di una permanenza nella Capitale o di un'avventura in Mls.