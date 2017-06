Mercato, conti in tasc...A: Juve +23mln, Inter -103

Si è chiusa una finestra di mercato mai così intensa per i club italiani negli ultimi anni: in Serie A sono stati investiti 706,5 milioni di euro per l'acquisto di nuovi calciatori, quasi il doppio rispetto ai 382 milioni di cinque anni fa e ben 100 milioni in più di quanto speso nell'estate 2015, che era stata la sessione di mercato con la voce investimenti più ricca dell'ultimo quinquennio. Ecco un bilancio in sintesi, squadra per squadra, dei club di Serie A, considerando quanto è stato speso per gli acquisti di nuovi giocatori, per i riscatti e quanto è stato incassato dalle cessioni (senza contare gli ingaggi). Complessivamente, tra entrate e uscite, la Serie A chiude quasi in pari: il saldo è negativo per 10,5 milioni.

ATALANTA — L'acquisto più caro è stato Paloschi dallo Swansea per 7,5 milioni, poi Cabezas per 2, un milione per il prestito di Zukanovic dalla Roma e mezzo per quello di Grassi dal Napoli. In uscita molto redditizia la cessione di De Roon al Middlesbrough (14 mln).

Spese: 11 milioni. Entrate: 17 milioni. Saldo: + 6.

BOLOGNA — La maggior parte delle uscite riguarderà i riscatti di Rizzo (5), Donsah (4), Crisetig (2,9) e Verdi (1,5). Il gioiellino Nagy è costato 1,8, Dzemaili 1,3, il baby Di Francesco 1,4 e Krejcì 3,8. Ceduti per 15 milioni Diawara al Napoli e per 2 Rossettini al Torino.

Spese: 21,9 milioni. Entrate: 17,5. Saldo: -4,4.

CAGLIARI — Mercato in entrata quasi a costo zero: 600mila euro per Padoin, zero per Borriello, Bittante, Tachtsidis e Bruno Alves. I più pagati sono stati Ionita (4,5) e Isla (4). In uscita tutte piccole operazioni: la più onerosa è il prestito di Ibarbo al Panathinaikos per 3 milioni.

Spese 9,25 milioni. Entrate: 6,45. Saldo: -2,8.

CHIEVO — Il portafoglio è rimasto chiuso: sono arrivati Sorrentino, Bastien, De Guzman e Parigini tutti a costo zero. Hanno salutato Bizzarri, Mattiello, Pepe e Pinzi anche loro a zero (tra fine prestiti e svincoli).

Spese: 0. Entrate: 0. Saldo: 0.

CROTONE — Calabresi molto attivi: tanti arrivi per un totale di circa 5 milioni di spese. Trotta e Falcinelli sono in prestito dal Sassuolo, Crisetig dal Bologna. Ceccherini (900mila euro), Sampirisi (750mila) e Dussenne (950mila) sono gli investimenti più onerosi. In uscita 3,5 milioni da Budimir e Capezzi alla Samp e 4 per Ferrari al Sassuolo.

Spese: 4,8 milioni. Entrate: 7,5. Saldo: +2,7.

EMPOLI — Matheus è l'arrivo più caro, preso per 1 milione dal Corinthians. Buchel è il riscatto concordato da tempo con la Juve per 1,2 mln. Le altre sono tutte operazioni a zero: i toscani hanno speso pochissimo e incassato bene: 9 mln per Tonelli dal Napoli e altri 9 per Mario Rui dalla Roma.

Spese: 2,2 milioni. Entrate: 18. Saldo: +15,8.

FIORENTINA — Il colpaccio è la cessione di Marcos Alonso al Chelsea per 26 milioni, accompagnato da un'altra serie di piccole operazioni in uscita come il prestito di Mati Fernandez al Milan per 1 mln e il riscatto da parte del Wolfsburg di Mario Gomez (2,5). Campagna acquisti oculata 3,8 mln per il prestito di Cristoforo, 2,8 per Diks, 2 per Dragowski, 2,5 per il prestito di Maxi Oliveira, 800mila euro per Milic, Di Maio a 0, Spese: 14,35 milioni. Entrate: 31,95. Saldo: +17,6.

GENOA — Poco attivo Preziosi rispetto al solito. In entrata il colpo più caro è Simeone dal River per 3 milioni, poi Biraschi dall'Avellino per 1,5 e Gentiletti dalla Lazio a 0,5. Il riscatto di Laxalt dall'Inter è costato 4 mln. In uscita: 3 milioni per Ansaldi dall'Inter, 4 per il riscatto di De Maio dall'Anderlecht e 1,5 per quello di Tachtsidis dal Torino.

Spese: 9 milioni. Entrate: 8,5. Saldo: -0,5.

INTER — Campagna acquisti in stile Moratti: 3 milioni per Ansaldi, 40 più 5 di bonus per Joao Mario, 22 più 3 di bonus per Candreva, 29 per Gabigol, 300mila euro per Butic allo Zadar e Banega a 0. Pagherà 5 per Caprera al Pescara e 14,5 per il riscatto di Jovetic al City. Le cessioni: 2 milioni il prestito di Juan Jesus alla Roma più 8 per il riscatto, 2 per Biraghi dal Pescara, 4 dal Genoa per Laxalt, 2,9 per Crisetig dal Bologna. Spese: 113,8 milioni. Entrate: 10,9 milioni. Saldo: -102,9.

JUVENTUS — Higuain è costato 90 milioni. Gli altri acquisti sono: Pjanic a 32, Pjaca a 23, Dani Alves a 0, Benatia a 3 per il prestito e Cuadrado a 5 per il prestito annuo (per 3 stagioni). In più c'è il riscatto di Lemina a 9,5 al Marsiglia. Hanno salutato Torino, tra gli altri, Pogba (105), Morata (30), Zaza (25), Pereyra (15) Padoin e Isla (4,6).

Spese: 162,5. Entrate: 185,2. Saldo: +22,7.

LAZIO — Immobile a 8,5 l'acquisto più caro, poi 1 per Vargic, 6 per Wallace, 5 per Lukaku, 6 per Bastos, 2 per Leitner e altri 5 per Luis Alberto da pagare al Liverpool. In uscita: 22 milioni più 3 di bonus per Candreva all'Inter, mezzo milione per Gentiletti al Genoa, altrettanto per il prestito di Mauricio allo Spartak Mosca.

Spese: 33,5 milioni. Entrate: 28. Saldo: -5,5.

MILAN — Mercato in entrata "povero" per i rossoneri: Lapadula è stato pagato 9 milioni, 7,5 per Sosa dal Besiktas e 8 per Gomez dal Lanus. In extremis il prestito a un milione di Mati Fernandez, oltre al parametro zero Vangioni. In uscita gli svincolati Mexes, Alex e Boateng: via anche Menez (0) e Balotelli, Diego Lopez e José Mauri sono andati in prestito. Il Milan ha incassato 13 mln dalla Roma per il riscatto di El Shaarawy e ne prenderà 1,5 per quello di Verdi dal Bologna.

Spese: 25,5 milioni. Entrate: 14,5. Saldo: -11.

NAPOLI — La super cessione di Higuain per 90 milioni, poi i 4,5 incassati per Lopez all'Espanyol e i 3,5 di Valdifiori al Torino. Una montagna di soldi tutti reinvestiti sul mercato in entrata: 9 per Tonelli, 26 per Maksimovic l'ultimo giorno di mercato, 1,5 per Giaccherini, 15 per Zielinski, altrettanti per Diawara, 13,5 per Rog e 32 più uno di bonus per Milik.

Spese: 112. Entrate: 99,05. Saldo: -12,95.

PALERMO — Vazquez è andato a Siviglia per 15 milioni, altri 3 incassati per Lazaar al Newcastle, un milione arriverà per il riscatto di Benali dal Pescara e un altro per quello di Gilardino dall'Empoli. Il colpo più oneroso di Zamparini è Bruno Henrique per 3,5 dal Corinthians, poi Rajkovic 2,5 dal Darmstadt, 2,5 per Sallai e Zepresic, 2 per Aleesami e 700mila euro per Gazzi dal Torino.

Spese: 14,7. Entrate: 19. Saldo: +4,3.

PESCARA — Volti nuovi tutti a zero euro: Bizzarri, Gyomber, Muric, Pepe, Aquilani, Cristante, Manaj, Bahebeck. Ha incassato 9 milioni dal Milan per Lapadula e ne prenderà 5 per Caprari all'Inter. Capitolo riscatti: un milione per Fiorillo, 300mila per Crescenzi, 2 milioni per Biraghi, 4 per Verre e uno per Benali.

Spese: 8,4. Entrate: 14. Saldo: +5,6.

ROMA — Gli 8 mln per Alisson e i 16,6 per Gerson erano operazioni chiuse da mesi. Spalletti ha avuto Mario Rui a 9, Juan Jesus a 2 (con riscatto a 8), Bruno Peres a 14,5, Vermaelen in prestito e Fazio con un riscatto a 1,2. Rinnovato il prestito di Szczesny a 500mila euro, riscattati Emerson (1,8), Rudiger (9,5), El Shaarawy (13), Sadiq (2,5) e Nura (2,5). Cessioni: oltre a Pjanic (32), arrivano 1 milione per il prestito di Zukanovic, 500mila euro per Ponce, 7,5 milioni per il riscatto di Sanabria dal Betis e 8,5 per quello di Ljajic dal Toro, inoltre 1,5 per Doumbia dal Basilea, 300mila euro per Crescenzi dal Pescara, 500mila per Castan dal Torino e 3,5 milioni per Politano dal Sassuolo.

Spese: 81,1. Entrate: 55,4. Saldo: -25,7.

SAMPDORIA — Ferrero ha venduto tanto e bene: 4 milioni incassati per De Silvestri, 18 per Correa, 12 per Fernando, 14 per Soriano e 1,8 per Moisander. Sono arrivati a Genova Cigarini (3), Linetty (3,5), Djuricic (0,5), Bruno Fernandes (7), Praet (9), Budimir (2) e Schick (4,5). In più Pagherà un milione e mezzo per Capezzi al Crotone, 600mila euro per Palumbo alla Ternana e 2,7 milioni per il riscatto di Quagliarella al Torino.

Spese 34,3. Entrate: 49,8. Saldo: +15,5.

SASSUOLO — Quattro milioni spesi per l'acquisto di Letschert e 2,6 per Ragusa. Pagato 3,5 il riscatto di Politano, costerà 2 Iemmello e 4 Ferrari al Crotone. In prestito Ricci dalla Roma e Lirola dalla Juve, Matri arriva a zero. Sono stati ceduti molto bene Vrsaljko a 18 all'Atletico Madrid e Sansone a 13 al Villarreal. Trotta e Falcinelli in prestito al Crotone.

Spese: 16,1. Entrate: 31,2. Saldo: +15,1.

TORINO — Sono stati venduti (benissimo) Glik al Monaco per 15 milioni, Maksimovic al Napoli addirittura per 26 e Bruno Peres alla Roma per 13,5. Altri 700mila euro sono stati incassati per Gazzi dal Palermo e ne arriveranno 2,7 per il riscatto di Quagliarella dalla Samp. Capitolo acquisti: Hart è in prestito dal City, Barreca è stato pagato 250mila euro, Rossettini 2 milioni, Castan mezzo, De Silvestri 4, Valdifiori 3,5, Lukic 1,5, Boyé 2,5, per Ljajic sono stati spesi 8,5, mentre Iago Falque è in prestito dalla Roma.

Spese: 22,75. Entrate: 54,4. Saldo: +31,65.

UDINESE — Pochi arrivi ma mirati e saldo decisamente in attivo: 3 milioni per De Paul , Kums in prestito, 3 per Fofana, 2,8 per Ewandro, Penaranda in prestito. Dalla cessione di Piris è stato ricavato un milione, da Bruno Fernandes 7, 4 milioni dal riscatto di Verre dal Pescara e 15 dall'operazione Zielinski col Napoli.

Spese: 8,8. Entrate: 27. Saldo: +18,2.