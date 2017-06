Mercato: Badelj, più Milan che Inter. Derby anche per Depay

Si profilano due derby milanesi di mercato in vista di gennaio, come raccontato dal nostro esperto Daniele Miceli. Si parte da Badelj, che però è più vicino al Milan essendo una richiesta diretta di Montella anche per sopperire all'assenza di Montolivo. La Fiorentina ha già resistito in estate ma, visto che il croato è in scadenza 2018, per una buona offerta potrebbe trattare: non meno di 15 milioni di euro, per ora i viola lo blindano.



Fluida anche la situazione attorno a Depay, nella lista degli "epurati" di Mourinho al Manchester United: l'olandese vale 35 milioni e piace sia ai rossoneri che all'Inter. Rimanendo in tema Red Devils, per Darmian nessuna novità: si decide a fine anno, anche perché con Valencia infortunato gli inglesi accetterebbero solo proposte serie (non prestiti con diritto di riscatto). Nerazzurri sempre attivi su Lindelof ma difficile che un giocatore da 30 milioni venga preso a gennaio quando ci sono ancora due titolari come Miranda-Murillo: forse potrebbe essere anticipato l'affare per poi averlo in estate, anche per evitare che aumenti la concorrenza.



Juventus-Bentancur, praticamente tutto fatto. I bianconeri pagheranno al Boca Juniors l'opzione di prelazione da un milione di euro poi entro aprile verseranno i restanti 9 milioni e 400 mila euro. Gli argentini, nell'incontro di lunedì, chiederanno di tenere il giocatore sino a fine stagione, quasi sicuramente la Juve dirà sì.



Napoli sempre diviso tra Simone Zaza e Leonardo Pavoletti. L'ex Juve gradirebbe un ritorno in Italia ma gli azzurri possono arrivare a 2,5 milioni d'ingaggio (contro i 3,5 che prende al West Ham) e andrebbe sistemata la questione dei diritti d'immagine: difficile farlo in una finestra di mercato lunga solo un mese. Il genoano ha già detto no in estate, vuole giocare titolare per conquistare definitivamente la Nazionale e comunque va convinto Preziosi che vuole aspettare per vedere salire ancor di più la quotazione.