Mercato allenatori: ipotesi Juventus-Inzaghi e Napoli-Giampaolo

Le panchine di Chelsea e Psg tengono in ansia la Juventus. Allegri, blindato da un contratto da 7,5 milioni di euro per altre due stagioni, è la prima scelta dei due giganti europei. Non a caso la brusca frenata in queste ultime settimane sull'ingaggio di Luis Enrique va letta in questa direzione. A Londra vogliono capire che margini ci sono per arrivare a Max, che in Premier arriverebbe a raddoppiare il suo salario ma non parteciperebbe alla Champions.



Un palcoscenico che invece è garantito sotto la Tour Eiffel dove avrebbe carta bianca sul mercato e la possibilità di provare a vincere la Coppa dalle grandi orecchie ai francesi dopo averla sfiorata alla guida della Juve. Da qui vuole ripartire la dirigenza bianconera, dall'immediata voglia di riscatto europea con la disponibiltà ad allestire una squadra rinnovata e ringiovanita.



Basterà? Non è detto tanto che i segnali indiretti ma costanti di stima per Simone Inzaghi lasciano pensare che in caso di un clamoroso addio di Allegri a Torino si pensi all'allenatore biancoceleste più che a un Deschamps bis dopo i mondiali russi. Non trovano invece conferma i rumors riguardanti un clamoroso ritorno di Ancelotti alla Juve.



Anche a Napoli il futuro di Sarri tiene in ansia la città. Tra il pressing di Adl e i rinvii del tecnico si stanno infilando molti club: alcuni come il Galatasaray o lo Zenit San Pietroburgo solo a livello di sondaggio, altri come il Monaco più seriamente. E fino a che la questione della panchina azzurra resterà non chiara ,Giampaolo della Sampdoria, indicato come il possibile successore controllerà il telefonino anche se pure il tecnico portoghese Paulo Fonseca dello Shakhtar Donetsk è un nome che comincia a circolare. Per i tifosi di Juventus e Napoli non c'è solo il volatone scudetto a tenerli in apprensione.