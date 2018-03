Mercato allenatori, Ancelotti fa partire il valzer...

Nemmeno l'incontro con Costacurta è riuscito a strappare un sì di massima per un futuro da ct della Nazionale a Carlo Ancelotti, che aspetta (e aspetterà fino all'ultimo) una chiamata da Londra. L'Arsenal è ipotesi concreta, perchè solo la vittoria dell'Europa League salverebbe Arsene Wenger: se dovessero uscire dalla competizione, i Gunners sarebbero fuori dalla Champions League dopo una stagione fallimentare e avrebbero bisogno di ripartire con una guida forte ed esperta. Sempre a Londra anche l'ambizioso Tottenham, che l'anno prossimo avrà uno stadio tutto nuovo, pensa ad Ancelotti in caso in cui Pochettino dovesse succedere a Zidane.

Fino a che Arsenal e Real Madrid non usciranno dalle Coppe, quindi, l'ex tecnico del Bayern Monaco vorrebbe restare spettatore, potenzialmente fino a metà-fine maggio, data delle finali di Europa e Champions League. Un'attesa che non collima con le esigenze della Federcalcio (Costacurta ha annunciato che il giorno dell'annuncio del nuovo CT sarà il 20 maggio) e che fa infuriare Roberto Mancini. Il tecnico dello Zenit San Pietroburgo si è detto più volte diponibile, anzi onorato, di sedersi sulla panchina azzurra (il campionato russo termina il 13 maggio), ma ha anche fatto sapere di non voler attendere all'infinito per non sentirsi troppo seconda scelta.

Tra i due 'litiganti' quindi alla fine potrebbe non godere nessuno, ma non godrà neanche il terzo. Antonio Conte, infatti, è a un passo dal dire addio al Chelsea e firmare con il Psg. Nonostante i consigli di Neymar, Nasser Al-Khelaifi per provare a vincere la Champions sembra intenzionato a puntare sul tecnico italiano, con Luis Enrique che prenderà il suo posto sulla panchina del Chelsea. Il valzer delle panchine dunque inizia e finisce a Londra, le big europee sembrano già a posto, ma quale sarà il futuro della nostra Nazionale? La sorpresa potrebbe essere Fabio Capello, che avendo già guidato Inghilterra e Russia, è pronto a offrire la sua esperienza dopo l'avventura cinese chiusa ufficialmente proprio in queste ore.