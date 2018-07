Mbappé spiazza il Real Madrid: "Resto al Psg"

"Resto al Psg. Continuo per la mia strada, sono all'inizio della mia carriera". Kylian Mbappé non ha dubbi: il Golden Ball del Mondiale, autore di un gol anche nella finale contro la Croazia, smentisce le voci di un possibile trasferimento al Real Madrid, club alq uale sembrava destinato già nella passata stagione. La sua intenzione è quella di proseguire a Parigi.



"Segnare in una finale - ha detto parlando del triondo mondiale - è sempre speciale: ho lavorato molto per arrivare a momenti come questo, ma non è un punto di arrivo, bisogna continuare così. Ho l'ambizione di arrivare ancora più lontano. Per vincere bisogna crederci, non vasta avere qualità, ma sapere che ce l'hai. Chi ci crede di più, alla fine vince".