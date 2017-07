Mbappè, Ronaldo e Verratti: è tutto intorno a voi

Sull'asse Parigi Barcellona con protagonista Verratti e su quello Madrid Londra personaggio principale M'bappè si stanno giocando due dei più grandi tormentoni estivi del calciomercato.

Cominciamo dall'affaire Verratti. Il centrocampista si presenterà nelle prossime ore al raduno del Psg in vista della nuova stagione con una strategia più distensiva, ma chiara: ribadire alla dirigenza parigina il suo desiderio di andare al Barcellona, programmare se possibile anche un faccia a faccia con il plenipotenziario Nasser Al Khelaifi. Obiettivo: trovare un punto d'incontro. Ma dietro l'inflessibilità parigina ci sarebbe una questione pure di sponsor, quello dismesso dal Barcellona legato alla famiglia qatariota appunto di Al Khelaifi. I prossimi giorni saranno decisivi.

Tormentone M'bappè conteso tra Real Madrid e Arsenal. 135 miloni secondo i rumors madrileni è quanto è disposto a mettere sul tavolo da gioco del Principato di Monaco il Real Madrid. I tabloid inglesi rilanciano con il sorpasso Arsenal: 142 miloni per l'attaccante del Monaco. Tra l'altro Wenger avrebbe avuto un contatto diretto con il padre del giocatore, così come già fatto dai vertici madrileni, proponedogli di fare di M'bappè il nuovo Henry.

Tra tanti rumors, fa rumore anche il silenzio di Cristiano Ronaldo. Ma entro il 31 luglio, giorno in cui CR7 verrà ascoltato dai giudici per l'accusa di frode fiscale, la questione dovrà essere risolta. Al momento nessun faccia a faccia tra Perez e il portoghese, ma il Presidente del Real è tranquillo visto che dalle parti di Chamartin non è arrivata nessun offerta nè da 150 nè da 200 milioni.

Carlo Landoni