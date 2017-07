Mbappé, il Psg mette la freccia e prova il sorpasso sul Real

Il Real Madrid offre il prestigio della camiseta blanca, il Psg mette sul piatto della bilancia l'argent, tradotto un ingaggio monstre. Sull'asse Madrid Parigi si sta giocando così l'affaire Mbappé. L'ecosistema salariale del club spagnolo è la falla che il Psg sta provando a sfruttare per convincere l'attaccante dl Monaco a dire sì ai parigini. Del resto il 18enne M'bappé al Real finirebbe in terza fascia, dopo quella relativa ai top player e quella dei pretendenti al Pallone d'Oro. M'bappé in terza fascia, come gente del calibro di Kross e Modric, vorrebbe dire ingaggio tra i 5 e 6 milioni all'anno. E qui si inserisce il Psg che al padre del giocatore ha offerto uno stipendio da 12 milioni a stagione. Offerta che in questo momento il Real non vuole pareggiare. Quasi una ripetizione questa della situazione Pogba dell'anno scorso con il francese finito poi al Manchetser United.



Questione M'bappè tutta in divenire, in 48 ore invece James Rodriguez vuole definire il suo futuro. Il colombiano non intende partire con la squadra per la tournée negli Stati Uniti e ha dato mandato al suo agente Jorge Mendes di accelerare i tempi d'uscita dal Real Madrid ormai consapevole che, con l'arrivo di Ceballos, il suo spazio d'impiego sarà ancora più ridotto. Il Real per cedere James vuole almeno una cifra vicina ai 70 milioni. Proprio il Psg è uno dei club più interassati al colombiano, ma in questo caso la questione M'bappè potrebbe rendere più complicata un'eventuale trattativa. E poi ci sono Manchester United e Chelsea. A proposito dei londinesi. Perso Lukaku da Madrid sarebbe partita questa proposta James più Morata per 130 milioni.

Carlo Landoni