Matuidi allontana la Juve: "Il Psg mi ha proposto il rinnovo, qui sto bene"

Sembra chiudersi definitivamente la pista Matuidi per la Juventus. Il giocatore del Psg ha infatti aperto alla permanenza tra le fila dei transalpini: "Rinnovo? Perchè no? Il club me l'ha proposto fino al 2020. Per me quello che conta è sentire di essere importante per il club e per l'allenatore e per ora penso non ci siano problemi: qui sto bene. Se questo dovesse cambiare non avrei problemi a farmi da parte".



Il centrocampista in un'intervista all'Equipe non ha negato di essere stato a un passo dall'addio la scorsa estate: "A farmi riflettere però è stato Emery, che mi ha sempre detto che contava su di me, che aveva bisogno di me. Se non lo avesse fatto, probabilmente me ne sarei andato, nonostante io ami questa società". Matuidi era finito nel mirino della Juve: "Sentivo le voci di mercato e mi sono fatto un sacco di domande. La risposta che mi sono dato era che forse era arrivato il momento di lasciare il Psg. Le discussioni che ho avuto con la Juventus hanno alimentato questo desiderio".