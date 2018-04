Martial, la Juventus fa sul serio: nuovi contatti col fondo Doyen

La Juventus insiste per Anthony Martial. Dopo il colloquio a Londra tra il vicepresidente Pavel Nedved e Nelio Lucas, numero uno del Doyen sports investments, la scorsa settimana i dirigenti bianconeri avrebbero avuto nuovi contatti con il fondo che si occupa di finanziare i contratti di acquisto e cessione di calciatori professionisti - tra i quali la punta del Manchester United - per conto di club calcistici sudamericani ed europei.



Il francese di origine guadalupense è dunque un obiettivo concreto dei Campioni d'Italia: Marotta monitora attentamente la situazione e studia il possibile colpo. Martial ha il contratto in scadenza con i Red Devils nel 2019 e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 65 milioni di euro. Il 22enne nasce come ala sinistra ma può giocare anche a destra e ricoprire il ruolo di punta centrale: per Allegri sarebbe un jolly importante nel reparto offensivo.