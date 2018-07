Marsiglia, Balotelli sempre più vicino: blitz nel centro sportivo

Mario Balotelli si avvicina a grandi passi al Marsiglia. Secondo quanto rivelato da RMC l'attaccante quest'oggi è stato nel centro sportivo dell'OM insieme al suo avvocato.



Non c'è ancora l'intesa definitiva perché resterebbe da trovare l'accordo su alcuni punti del contratto. In particolare Mino Raiola, agente della punta, spingerebbe per un biennale (per favorire un futuro ritorno in Serie A) mentre il club transalpino per un triennale.



Alla fine comunque l'accordo quasi certamente verrà trovato e SuperMario continuerà quindi a giocare in Ligue 1 dopo due ottime stagioni con la maglia del Nizza (33 gol in 51 partite di campionato): ai rossoneri andrà un indennizzo di 10 milioni di euro.