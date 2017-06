Marotta: "Nessuna offerta per Schick. L'erede di Buffon? Difficile trovarlo"

"Alternative a Mandzukic per la prossima stagione? Questa è una rosa di altissimo livello, e nel corso della stagione avremo molti impegni da affrontare. Se ci saranno delle opportunità di mercato per migliorare la rosa lo faremo". Beppe Marotta ai microfoni di Premium Sport non chiude all'ipotesi di nuovi importanti acquisti per rinforzare una Juventus già fortissima.



Uno dei nomi caldi potrebbe essere quello di Schick: "Piace a tutti perchè è un giocatore giovane e molto interessante ma non abbiamo mai fatto un incontro ne tantomeno un’offerta: non c’è stato nessun approccio con la Sampdoria".



Volgendo lo sguardo più avanti il dg bianconero si sofferma poi sulla questione portiere: "Investimento importante quando lascerà Buffon? Intanto ci godiamo ancora Buffon che è un eterno giovane. E’ il nostro capitano e uomo spogliatoio e speriamo che possa giocare ancora a lungo. Non sarà facile trovare un campione come Buffon che è uno dei portieri più forti della storia del calcio italiano".