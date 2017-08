Marotta: "Marchisio tranquillo, Spinazzola vuole la Juventus"

A margine della presentazione di Matuidi, Giuseppe Marotta ha fatto il punto sugli ultimi giorni di mercato: "Ho sentito anche io le voci su Marchisio ma non c'è nulla di vero: il giocatore non ci ha dato segnali di disagio e noi puntiamo molto su di lui. A centrocampo abbiamo quattro giocatori forti, sappiamo che non tutti potranno giocare 60 partite ma sono necessari per una stagione lunga".



In casa Juventus tiene banco anche la situazione Spinazzola: "Con l'Atalanta siamo in buoni rapporti e non vogliamo incrinarli. Però il giocatore, che è di nostra proprietà, ha piacere a venire a giocare qui e sa che oggi cerchiamo un profilo in quel ruolo. Se però l'Atalanta non vuole e comunque non trova un'alternativa, l'affare non si farà e toccherà a loro rigenerarlo".



Infine, sugli altri nomi usciti (come Strootman): "Keita e Schick sono discorsi chiusi, il mercato è chiuso qui e abbiamo una rosa forte. Certo, se gli ultimi giorni offriranno un'occasione, saremo pronti a coglierla".