Marotta: "Juve più forte dell'anno scorso, Dybala non va via"

La Juve non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Nelle dichiarazioni rilasciate da Beppe Marotta a Premium Sport prima della sfida col Barcellona, si capisce chiaramente come il club non si senta affatto ridimensionato, né dalla netta sconfitta nella finale di Champions contro il Real Madrid, né dal mercato.



"Offerta del Barcellona per Dybala negli ultimi giorni? No, direttamente non è arrivata anche se i rapporti con la dirigenza del Barcellona sono ottimi - spiega Marotta (che indirettamente replica anche a Raiola) -. Ma noi non avevamo nessuna intenzione di venderlo, al di là di qualsiasi cifra eravamo certi che indossasse questa maglia quest’anno e in più gli abbiamo aumentato le responsabilità dandogli un numero importante (il 10, n.d.r.)".



"Sensazioni per questa Champions dopo la sconfitta in finale dell’anno scorso? Le sensazioni devono per forza essere positive. Penso che questa squadra sia anche più forte di quella dell’anno scorso, abbiamo aumentato la qualità. In questo torneo della Champions bisogna arrivare nella migliore condizione nei momenti giusti".