Marotta: "Höwedes vuole solo la Juve, Schick che rammarico"

Beppe Marotta a tutto mercato: ecco il punto della situazione dell'a.d. della Juve a Premium Sport.



"Höwedes vuole fortemente la Juventus, ma questo non è sufficiente: stiamo trattando con lo Schalke, ma l’operazione la faremo alle nostre condizioni, cioè prestito con diritto di riscatto, altrimenti faremo altre valutazioni. ​Per Emre Can non c’è alcuno spiraglio: il Liverpool lo tiene ben stretto, nonostante vada in scadenza a luglio 2018. Ma non nascondo che sia un obiettivo. ".



"Schick? Abbiamo manifestato ammirazione per quello che secondo me era un buon talento e c'è rammarico per come era andata la situazione un mese e mezzo fa: dopo la visita medica di Torino avevamo proposto alla Sampdoria un prestito di 8,5 milioni, che sarebbero diventati a gennaio 30,5 complessivi. Quest’operazione doveva coincidere con l’idoneità sportiva definitiva, anche se quest’ultima sarebbe arrivata dopo. Ma la Sampdoria non ha accettato queste condizioni e quindi l’affare si è chiuso".



"Marchisio? Il recupero non è avvenuto in maniera completa, va svolto un lavoro di rieducazione fisica per renderlo più compatibile con il valore che rappresenta in campo. Panchina per Bernardeschi e Douglas Costa? Non ci sono alcuni problemi di inserimento, semplicemente ci vuole il giusto periodo di adattamento. Rugani? Merita di essere titolare: non dimentichiamoci che anche Bonucci ha fatto la gavetta prima di diventare il buon giocatore che è adesso". Parole testuali: solo buon giocatore...