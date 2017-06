Marino: "Ibrahimovic vuole chiudere la carriera al Napoli"

“Nel 2007 Raiola mi disse: ‘Ibrahimovic vuole chiudere la carriera al Napoli’. Bisogna vedere se De Laurentiis e Sarri sono d’accordo ad un innesto in rosa come quello di Ibrahimovic“. La "bomba" arriva direttamente da Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, che durante “Zona 11 Pm” ha svelato retroscena molto interessanti riguardanti lo svedese.

“Ibrahimovic nel 2004 confessò il suo grande amore per Maradona in un’intervista. Nel 2005 era a Napoli per l’addio di Ferrara al calcio e quando vede il golfo dice ‘questa è la mia città’. Nel 2015 incontrò casualmente De Laurentiis in un ristorante negli Stati Uniti e gli disse: ‘Presidente, io amo la città di Napoli, vorrei chiudere la mia carriera in azzurro e vincere il terzo scudetto’ ha confermato l'esperto di mercato, Ciro Venerato.

"Al momento c’è gelo da parte di De Laurentiis per il contratto che deve essere per forza di cose importante - ha aggiunto Venerato - L’età elevata dello svedese e i diritti di immagine complicano non poco l’eventuale trattativa. Però, se Ibra fosse disposto ad un sacrificio importante, la situazione potrebbe cambiare...“

I tifosi azzurri possono sognare.