Marcelo: "CR7 non è il padrone del Real, Neymar verrà prima o poi"

Mentre il Real Madrid è ancora alla ricerca del sostituto di Zinedine Zidane, rimane da sciogliere anche il nodo relativo a Cristiano Ronaldo. In Portogallo tante fonti convergono su un addio del Pallone d'Oro a fine anno ma una fonte vicina al giocatore, interpellata dal nostro Andersinho Marques, ha ribaltato la situazione: "Rimarrà" le parole dell'ex giocatore del Napoli.



Intanto si segnalano le pesanti parole di Marcelo su CR7 che tirano in ballo pure Neymar sul quale il portoghese avrebbe messo una sorta di veto: "Il proprietario del Real Madrid non è Ronaldo: se il presidente vuole prendere qualcuno, lo farà. Non è che siccome c'è già lui, allora Neymar non può venire".



Il laterale brasiliano continua: "Tutto lo spogliatoio vuole che Cristiano resti ma per Neymar le porte sono sempre aperte: il Real deve sempre andare alla ricerca dei giocatori migliori e un giorno O'Ney verrà da noi. Per me Cristiano oggi è il migliore al mondo ma di sicuro Neymar raggiungerà il suo livello in futuro".