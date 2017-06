Marcello Lippi torna in panchina: sarà il nuovo ct della Cina

L'ex tecnico di Juve e Inter Marcello Lippi torna in panchina e lo fa ancora una volta in Cina: sarà il nuovo ct della nazionale. Il tecnico di Viareggio, 68 anni, è pronto a volare a Pechino per discutere gli ultimi dettagli del contratto, ma non sembra esserci più alcun dubbio riguardo la sua risposta positiva.

Il suo vice sarà Massimiliano Maddaloni, già di fianco a lui in panchina ai tempi del Guangzhou. Lippi torna così ad allenare dopo aver lasciato la guida dello stesso Guangzhou nel 2014 e dopo aver detto no al Milan a gennaio. L'obiettivo (difficilissimo) è la qualificazione al Mondiale di Russia 2018.

La notizia è stata confermata dall'Ansa. Si attende solo il comunicato ufficiale della federazione, ma Lippi è praticamente il nuovo ct della Cina. Via libera anche da parte del Guangzhou, con cui il tecnico italiano aveva firmato un contratto da 20 milioni di euro a stagione per tornare in panchina a gennaio 2017.

Lippi avrà l'arduo compito di risollevare una nazionale in crisi nera: solo un punto nelle prime quattro gare di qualificazione ai Mondiali che hanno portato alle dimissioni dell'ex ct Gao Hongbo. Per qualificarsi servirà una vera e propria impresa, ma Lippi ha già dimostrato che può essere l'uomo giusto.