Marca: "Kalinic in Cina da Cannavaro per 45 milioni"

Accordo raggiunto tra Fiorentina e Tianjin Quanjian per il trasferimento di Nikola Kalinic nel campionato cinese. Lo scrive l'edizione on-line di Marca, aggiungendo che l'operazione porterà nelle tasche del club viola 45 milioni di euro, cifra che sarebbe quindi inferiore ai 50 inseriti nella clausola rescissoria al momento del rinnovo del contratto fino al 2019.

Sfumata la trattativa con il Chelsea per arrivare a Diego Costa, l'allenatore Fabio Cannavaro aveva indicato l'attaccante croato come la migliore alternativa, aggiunge il quotidiano sportivo spagnolo. Per concludere l'operazione manca solo il sì di Kalinic, la cui risposta sarebbe attesa nelle prossime ore.

Se dovesse concretizzarsi, il trasferimento dell'attaccante croato sarebbe il quarto più oneroso nella storia della Super League cinese, superando i 42 milioni pagati un anno fa dal Guangzhou Evergrande per Jackson Martinez, prelevato dall'Atletico Madrid. Sul podio un trio di brasiliani: Oscar e Hulk (Shangai Sipg, rispettivamente 60 e 56 milioni), ed Alex Teixeira (Jiangsu Suning, 50 milioni).

STRISCIONE PER ANTOGNONI ALL'ALENAMENTO

"Nel firmamento di Firenze torna a brillare la magica stella, forse non la più grande, di sicuro la più bella: bentornato a casa, magnifico capitano". E' il testo del lunghissimo striscione (più di 50 metri) esposto questa mattina sui cancelli dello stadio Franchi, zona ingresso tribuna autorità. Lo striscione, a nome della città, è dedicato all'ex capitano Giancarlo Antognoni, che proprio in questi giorni è tornato in viola a 15 anni dall'addio. Oltre mille tifosi si sono radunati al Franchi per seguire l'allenamento a porte aperte della squadra e per salutarla a pochi giorni dalla ripresa del campionato.