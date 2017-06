Manolas, assalto del Manchester United: pronti 40 milioni. E l'Inter...

Kostas Manolas è un pezzo pregiato di casa Roma. E molto apprezzato, in Italia e all'estero. Sul difensore greco si sarebbe infatti fiondato il Manchester United di Josè Mourinho, secondo quanto riportano indiscrezioni apparse sui giornali inglesi: i Red Devils potrebbero mettere sul piatto ben 40 milioni di euro. Si tratta di una cifra invitante per il club di Pallotta che potrebbe decidere di sacrificare il centrale per reinvestire il ricavato della cessione per arrivare a Feghouli e Badelj.



Non va comunque esclusa a priori la pista Chelsea perché Manolas è molto apprezzato da Antonio Conte. Attenzione poi all'Inter: nelle ultime ore i nerazzurri avrebbero avviato i primi contatti con la società capitolina: il sogno è quello di formare una super coppia con Miranda nel reparto arretrato a partire dalla prossima stagione.

Baldissoni: "Via a gennaio? Non mi risulta..."

"Manolas parte a gennaio? Dove va? Allo United? Non mi risulta...". Con queste parole il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, respinge al mittente le indiscrezioni rimbalzate dall'Inghilterra. Me se Mourinho, o l'Inter, dovessero alzare l'offerta...