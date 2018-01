Mancini: "Mi piacerebbe allenare il Psg"

La situazione in casa Psg, con Emery che potrebbe partire a fine stagione, drizza le antenne a Roberto Mancini: "Non conosco il futuro, al momento c'è un bravo allenatore con dei giocatori fantastici, ma non si può mai dire - le parole all'Equipe - . È ovvio che qualsiasi tecnico vorrebbe guidare questa squadra, è una delle migliori al mondo e con gli arrivi di Neymar e Mbappé ha ora buone possibilità di vincere la Champions. Ripeto, mi piacerebbe allenare il Paris Saint Germain, perché no. Oggi c'è Emery che sta facendo bene ma nel calcio tutto può cambiare".



Al Corriere di Bologna, invece, il tecnico dello Zenit San Pietroburgo ha spiegato di condividere la scelta di Simone Verdi di dire no al Napoli e restare al Bologna. "Io sto con Verdi, avendo fatto come lui. Figuratevi se non lo capisco. Quando ero alla Samp mi volevano tante squadre, ma ero felice e la felicità non ha prezzo. A distanza di tanto tempo non me ne sono mai pentito, perchè il cuore devi sempre ascoltarlo, non tradirlo".



"Verdi mi sembra un ragazzo con la testa sulle spalle - aggiunge Mancini - prima di rispondere no al Napoli ci avrà pensato e ripensato. E non ha scelto di vivere in una città qualsiasi. Le scelte di vita vanno rispettate, anche perché ciascuno di noi ha il diritto di fare quello che sente dentro. Giovane e bravo com'è avrà il tempo in una squadra che lotta per vincere lo scudetto, giocando. Giocare è importante: probabilmente avrà anche pensato che a Napoli avrebbe dovuto fare anche la panchina".



Il Mancio si sofferma infine sulle tempistiche dell'affare poi sfumato: "Un conto è muoversi a luglio e un altro a gennaio. Soprattutto quando trovi una squadra consolidata che porta avanti da mesi e mesi certi meccanismi di gioco. Sarri lo conosce bene, ma per lui sarebbe comunque stata una squadra nuova. Tanto è rimasto in una squadra molto importante che ha un grande passato e un grande fascino, e che alle spalle ha un presidente che vuole farla tornare con il tempo a livelli di eccellenza. Quando sei bravo i treni passano ogni cinque minuti, e Verdi è bravo, avendo un grande talento".