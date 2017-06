Mancini a Wembley per assistere a Inghilterra-Malta

At #Wembley Stadium for #England v #Malta! #ThreeLions Un video pubblicato da Roberto Mancini (@mrmancini10) in data: 8 Ott 2016 alle ore 08:52 PDT

Roberto Mancini si trova a Wembley per assistere a Inghilterra-Malta, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali in Russia del 2018. Lo ha reso noto lo stesso tecnico attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. La presenza di Mancini a Londra assume una valenza particolare perchè l'ex allenatore dell'Inter è in corsa per sostituire Allardyce sulla panchina dell'Inghilterra. In lizza c'è anche l'attuale guida dell'Arsenal, Arsene Wenger.