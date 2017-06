Manchester United, Rooney saluta: va in Cina

Le voci su un possibile trasferimento in Cina di Wayne Rooney si inseguono da settimane, da prima di Natale. C'è chi parlava di 43 milioni a stagione, chi di 60 ma poco (si fa per dire..) cambia: la notizia è che il bomber inglese lascerà la Premier League entro fine mese, visto che il calciomercato cinese chiuderà proprio martedì 28 febbraio. La certezza arriva dalla prima pagina del Mirror che apre l'edizione di mercoledì 22 febbraio senza dubbi: "Rooney, martedì l'arrivederci. Diventerà il calciatore più pagato al mondo".



Recentemente anche José Mourinho aveva lasciato trapelare qualche dettaglio: "Ci sono in ballo tanti soldi e può anche essere un'esperienza interessante. Wayne deve decidere con la famiglia". Rooney potrebbe aver preso questa scelta anche perché, a inizio gennaio, aveva battuto il record di gol in maglia Red Devils arrivando a quota 250, certo quindi di lasciare una traccia quasi indelebile a Manchester.