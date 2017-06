Manchester United, Rooney dice no alla Cina: "Resto qui"

Dopo quelli di Nikola Kalinic e Carlos Bacca, arriva un altro no alla Cina che a livello internazionale fa ancora più rumore. È quello di Wayne Rooney che, stando a quanto pubblicato dai media inglesi, sembrava davvero a un passo dal lasciare il Manchester United. La bandiera dei Red Devils, invece, ha voluto giurare fedeltà alla sua squadra attraverso un comunicato ufficiale.



"Nonostante l'interesse che hanno dimostrato altri club, ai quali sono grato, voglio chiudere le recenti speculazioni e dire che resto al Manchester United. Spero di avere un ruolo importante per aiutare la squadra a vincere sui quattro fronti (Premier, Europa League, Fa Cup e Coppa di Lega, ndr). È un momento eccitante per il club e voglio continuare a farne parte".



Rooney rifiuta un contratto faraonico di circa un milione di euro a settimana che l'avrebbe reso il giocatore più pagato al mondo. Nei giorni scorsi, in Inghilterra, le prime pagine dei giornali titolavano "Goodbye Rooney", dando per certo il suo addio senza peraltro pubblicare il nome del club dove avrebbe dovuto giocare. L'inglese, invece, ha fatto la scelta opposta.