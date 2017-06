Manchester United pronto a versare 11 milioni di euro a Schweinsteiger per andare via

Era di dieci giorni fa la notizia della riammissione in squadra di Bastian Schweinsteiger, al Manchester United, dopo tre mesi di ostracismo da parte di Josè Mourinho. Adesso alcuni media tedeschi riferiscono che il club inglese sarebbe pronto a versare 11 milioni di euro al giocatore come indennizzo a fronte di una sua partenza anticipata rispetto alla data prevista, che sarebbe nel 2018.



Il 32enne centrocampista tedesco, viene spiegato, rinuncerebbe a 7 dei 18 milioni previsti dal contratto, in cambio della libertà di potersi trasferire immediatamente in un altro club. L'annuncio del ritorno in squadra era stato spiegato da Mourinho come un'opportunità concessagli per raggiungere un migliore stato di forma in vista di una sua partenza a gennaio, piuttosto che una scelta per far fronte all'alto numero d'infortunati e volerlo davvero schierare in campo.