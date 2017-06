Manchester United, pronti 200 milioni di euro per arrivare a Neymar

Un'indiscrezione dalla Spagna scuote il mercato. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, il Manchester United sarebbe pronto a sferrare l'attacco decisivo per arrivare a Neymar. In che modo? Pagando i 200 milioni di euro della clausola rescissoria prevista nel contratto della punta brasiliana. Al giocatore andrebbero ben 25 milioni di euro netti a stagione.



Non mancherebbero già i contatti tra l'entourage del giocatore e i Red Devils mentre Mourinho avrebbe iniziato un forcing telefonico per convincere Neymar a trasferirsi allo United. Del resto il giovane attaccante ha ammesso di essere affascinato dalla Premier League e questa volta l'affare potrebbe davvero andare in porto...