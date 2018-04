Manchester United, Pogba verso Real Madrid o Psg

In Inghilterra continuano le indiscrezioni sul rapporto tra Paul Pogba e José Mourinho ma anche sul futuro del centrocampista francese. Secondo il Sun, i due non si parlerebbero più direttamente e lo Special One comunicherebbe con il giocatore solo tramite il vice Rui Faria o altri uomini dello staff: una sorta di guerra fredda che a fine stagione porterà al divorzio.



Il Manchester United, anche per le pesanti clausole economiche in caso di rottura anticipata del contratto di Mourinho, dovrebbe ancora una volta lasciare carta bianca al portoghese che - questa è l'ipotesi del Mirror - sta già studiando come e a chi vendere Pogba. Due le opzioni, entrambe basate su una specie di "vendo uno, compro due".



Mou vorrebbe vendere Pogba al Real Madrid ottenendo in cambio Varane e Toni Kroos mentre l'alternativa si chiama Paris Saint Germain e anche in questo caso sarebbe il preludio all'arrivo di un difensore e di un centrocampista: Marquinhos e Marco Verratti.