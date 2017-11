Manchester United, Mourinho vuole David Luiz

Il progressivo accantonamento di David Luiz nelle gerarchie di Antonio Conte, che ha avuto il suo culmine nella tribuna contro il Manchester United proprio dopo la disastrosa prestazione contro la Roma in Champions League, ha fatto venire l'acquolina in bocca a José Mourinho.



Il tecnico dei Red Devils, secondo Daily Star e Daily Express, sta pianificando di presentare un'offerta al Chelsea già a gennaio per acquistare il difensore brasiliano, arrivato il 31 agosto 2016 dal Psg.



David Luiz e Mou si erano già incrociati nei Blues durante la stagione 2013-14 e lo stesso portoghese aveva lasciato partire il difensore in direzione Ligue 1 per 40 milioni di sterline. Ora le cifre non potranno essere le stesse ma l'affare sembra già in rampa di lancio.