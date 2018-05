Manchester United, Mourinho scarica Martial: la Juve spera

La Juventus per il prossimo mercato potrebbe avere un alleato inaspettato, José Mourinho. Il tecnico del Manchester United non ha preso affatto bene la sconfitta rimediata dai suoi sul campo del Brighton e nella consueta conferenza stampa post-match è andato all'attacco: "Perché sempre Lukaku? Ora avete la vostra risposta" ha detto lo Special One, di fatto bocciando Rashford e Martial, autori di prestazioni opache nonostante l'occasione concessa dal tecnico lusitano. Per i due l'addio è sempre più vicino e i bianconeri osservano con attenzione.

Non è un mistero infatti che il francese di origine guadalupense, inseguito a lungo la scorsa estate anche dall'Inter, sia da tempo sul taccuino di Marotta e Paratici. Dopo il colloquio a Londra tra il vicepresidente Pavel Nedved e Nelio Lucas, numero uno del Doyen sports investments, a marzo i dirigenti bianconeri avrebbero avuto nuovi contatti con il fondo che gestisce il cartellino dell'esterno e ora questo 'assist' di Mourinho.

Martial ha il contratto in scadenza con i Red Devils nel 2019 e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 65 milioni di euro, ma in casa Juve, vista anche l'imminente scadenza, sono convinti di poterlo portare a Torino per molto meno (circa 50 milioni). Per i campioni d'Italia è un obiettivo concreto.