Manchester United, Mourinho: "Inter? Magari un giorno..."

Dopo la vittoria in Europa League contro il Celta Vigo, José Mourinho ha parlato brevemente anche dell'Inter: "Le crisi capitano a ogni squadra. Se tornerà Oriali sarà fantastico, sarei felicissimo perché può dare un contributo importante". Il tecnico del Manchester United ha anche parlato della panchina nerazzurra: "Chiunque arriverà sarà il 'mio' allenatore, avrà il mio sostegno, spero vinca per far tornare felici i tifosi. Anche Conte? Sì. Mi somiglia? No - ride, ndr - io ho i capelli grigi ormai!". Infine, un'apertura futura verso un ritorno all'Inter: "Magari un giorno ma ora no".