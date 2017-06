Manchester United, Mourinho dà l'assalto Morata

Il nostro Paolo Bargiggia l'aveva già detto in anteprima negli studi di Premium Sport, dalla Spagna arriva la conferma: il Manchester United darà l'assalto ad Alvaro Morata. Qualche settimana fa sembrava praticamente fatto l'accordo tra Antoine Griezmann e i Red Devils che per l'attaccante dell'Atletico Madrid dovrebbero pagare una clausola di 100 milioni. Dopo l'infortunio grave di Zlatan Ibrahimovic, che impedirà di fatto una già difficile trattativa sul rinnovo dello svedese, Mourinho ha scelto un altro obiettivo, insieme o in alternativa a Griezmann.



Secondo quanto rivelato da Cadena Ser e confermato da Marca, il Manchester United chiederà Morata al Real Madrid che per l'ex attaccante della Juve fa una valutazione di 70 milioni: nella trattativa può essere inserito anche David De Gea che già in estate sembrava a un passo dalla Casa Blanca. In ogni caso, considerando la concorrenza fortissima, sembra sempre più complicato l'arrivo di Morata al Milan.