Manchester United, Mourinho: "Bale? Lotterò per averlo"

José Mourinho ha mantenuto inalterata negli anni la sua abilità sul piano della comunicazione: non è un caso, allora, che alla vigilia della Supercoppa europea contro il Real Madrid, non si tiri indietro di fronte alle domande sul possibile acquisto di Gareth Bale da parte del suo Manchester United.



"Se gioca domani, è perché vuole restare al Real e il Real vuole tenerlo. Se volesse lasciare Madrid, lo aspetterei qui e sarei pronto a combattere per lui con gli altri allenatori che lo vogliono", ha detto Mourinho. Che era stato protagonista di un siparietto proprio con Bale durante la sfida già disputata tra le due squadre negli Stati Uniti, nell'International Champions Cup.



Per quanto riguarda la partita (che sarà trasmessa martedì sera su Premium Sport) Mourinho non si sbilancia, anzi: "Non capita spesso a un giocatore di giocare la Supercoppa Europea, quindi devono godersi questo momento. Ci proveremo, giocheremo contro i Campioni d'Europa ed è ovvio che ci sia differenza tra noi e loro. La qualità vera è in Champions, nelle semifinali spesso ci sono quattro delle cinque-sei squadre migliori d'Europa".