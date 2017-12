Manchester United, Mkhitaryan scontento: Inter alla finestra

L'Inter, non è un mistero, cerca ancora un uomo da piazzare dietro a Icardi per cucire meglio il gioco con il centrocampo e servire più palloni al capitano: nonostante l'ottimo inizio di stagione, Spalletti non ha mai nascosto questo tipo di mancanza nella rosa dopo le ipotesi - rimaste tali - estive Nainggolan, Vidal e Pastore.



Detto che l'opzione Ramires rimane sempre valida, visto il rapporto di "fratellanza" con il Jiangsu Suning, Ausilio e Sabatini scandagliano il mercato in cerca di possibili occasioni. Una potrebbe arrivare dall'Inghilterra, almeno secondo il Daily Star: Henrikh Mkhitaryan infatti sarebbe scontento e starebbe valutando un'eventuale partenza a gennaio.



L'armeno non ha trovato spazio in sei delle ultime sette partite del Manchester United e ha chiesto un incontro con José Mourinho per capire che prospettive ha in mente per lui. Se non fosse convinto delle spiegazioni, il 29enne potrebbe anche lasciare la Premier League per approdare in Italia (fermo restando che servirebbe in ogni caso una partenza big, con Joao Mario nome più probabile).