Manchester United-Ibrahimovic, addio ufficiale: subito Galaxy

Subito addio. Goodbye Manchester, goodbye Premier League. Espn aveva anticipato la notizia che poi è diventata ufficiale nel giro di poche ore: Zlatan Ibrahimovic rescinde il contratto con lo United con effetto immediato e l'accordo con i Los Angeles Galaxy è ormai a un passo. Da tempo lo svedese aveva fatto capire di voler chiudere la carriera negli Stati Uniti e il sogno suo e della sua famiglia si potrebbe realizzare prima del previsto, anche perché la Mls è alla seconda giornata e al club nordamericano farebbe comodo avere immediatamente una stella del suo calibro.

#MUFC has agreed to the termination of Zlatan Ibrahimovic’s contract with immediate effect.



Club statement: https://t.co/F0vdXLBPFA pic.twitter.com/ISJVCCjYre — Manchester United (@ManUtd) 22 marzo 2018

- ha scritto Ibra su Instagram ripostando la foto che lo vede, lui vestito da angelo, fare a braccio di ferro col Diavolo - È ora di andare avanti dopo due stagioni fantastiche col Manchester United. Grazie al club, ai tifosi, alla squadra, all'allenatore, allo staff e a tutti quelli che hanno condiviso con me questa parte della mia storia". Il post si chiude con l'hashtag #foreverred, per sempre rosso, il colore dello United.La seconda stagione con la maglia dei Red Devils, cominciata in ritardo a causa dellarimediata quasi un anno fa, nell'aprile del 2017, non è andata come il giocatore sperava: è tornato in campo il 18 novembre giocando 13 minuti contro il Newcastle, ha giocato da titolare a Bristol nei quarti di Coppa di Lega segnando l'unico gol della sua stagione e poi col Burnley in campionato nel, quando fu sostituito all'intervallo. Quella del 26 dicembre è stata la sua ultima apparizione, poi problemi al ginocchio lo costrinsero al nuovo stop.Di recente Ibra è uscito allo scoperto spiegando di poter ripensare al suo ritiro dalla nazionale svedese che senza di lui ha conquistato il Mondiale eliminando l'Italia al playoff: Zlatan l'aveva lasciata, ma ritrovando continuità ai Galaxy, se davvero dovesse andare subito in California, potrebbe riprendersi il suo posto.