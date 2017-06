Manchester United, Darmian e Depay nella 'lista nera' di Mourinho

Pizza pulita. E' quella che intende fare Josè Mourinho per cercare di riportare in alto il Manchester United. Secondo quanto riferisce il Teleghap il tecnico portoghese vorrebbe cedere ben otto giocatori nelle prossime due finestre di mercato. Tra gli elementi 'indesiderati' spiccano l'ex terzino del Torino Matteo Darmian, nel mirino dell'Inter, Bastian Schweinsteiger e Memphis Depay accanto a Marcos Rojo, Phil Jones, Morgan Schneiderlin. Michael Carrick e Ashley Young.



Una rivoluzione o quasi che potrebbe anche investire Zlatan Ibrahimovic: lo svedese finora ha deluso le aspettative e non è escluso che i Red Devils e Mourinho scelgano di andare avanti senza lo svedese a fine stagione.