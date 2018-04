Manchester United, c'è anche Pogba nella lista nera di Mourinho

Sì Pogba, hai sentito bene, la tua avventura-bis al Manchester United potrebbe già essere ai titoli di coda. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, José Mourinho "prepara un'altra rivoluzione" per la prossima estate e sarebbe ormai disposto a lasciar partire il francese ex Juve per ricostruire una squadra che sappia colmare l’enorme gap che c’è stato in Premier League con il Manchester City.

Una vera e propria "lista nera" quella stilata dallo Special One, nella quale figurano anche i nomi di Anthony Martial, Daley Blind e Mattero Darmian. Musica per le orecchie della Juventus, che da tempo ha messo nel mirino l'esterno francese inseguito a lungo anche dall'Inter e sta provando a chiudere e che sembra ormai a un passo dal riportare in Italia il terzino ex Torino.

Ma ovviamente a far rumore è la bocciatura di Paul Pogba, arrivato a Old Trafford due stagioni fa per la cifra (allora) record di 105 milioni di euro, il centrocampista francese non ha convinto il tecnico portoghese, che anche dopo il ko con il WBA lo ha attaccato, seppur indirettamente: "Quale criterio dovrei usare per scegliere chi giocherà? - ha detto Mourinho - ne conosco soltanto uno: le prestazioni. O dovrei scegliere un giocatore in base a quanto sia costato, al suo stipendio o alla sua bellezza?".

Stando a quanto scrivono in Inghilterra, quindi, in estate Pogba lascerà i Red Devils (tornano in mente le parole di Guardiola di un paio di settimane fa...), ma per andare dove? Il costo del cartellino (circa 100 milioni) e lo stipendio sono proibitivi, ma le pretendenti non sembrano molte: e se alla fine il francese facesse una scelta di cuore e tornasse a Torino? "Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano" amava ricordare Adriano Galliani...