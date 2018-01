Manchester City, preso Laporte per 65 milioni di euro

Solo ieri Pep Guardiola aveva spiegato così la rinuncia all'acquisto di Sanchez (finito ai cugini dello United): "Quando vuoi competere per quattro trofei, a volte devi essere fortunato con gli infortuni, altrimenti hai bisogno dei migliori 22 giocatori per ogni posizione e noi non possiamo permetterceli. La gente non ci crederà ma ci sono giocatori che non possiamo comprare, sono troppo costosi anche per noi".



Eppure proprio oggi l'Athletic Bilbao ha confermato che il Manchester City ha pagato la clausola di rescissione di Aymeric Laporte: 65 milioni di euro, 23enne difensore francese senza presenze in nazionale e valutato da Transfermarkt 25 milioni. L'acquisto più costoso della storia dei Citizens per un difensore, Mendy era costato 57,5 milioni.